¿Cuánto crece el pelo en un mes?

Asimismo, estos son datos genéricos que pueden variar dependiendo de cada persona, pero que nos dejan hacernos una idea sobre ello. También cabe recordar que "no todos los folículos pilosos se encuentran en la misma fase de crecimiento", tal y como apunta Morante. "Si hablamos del pelo, el 80% de los folículos pilosos se encuentran en fase de crecimiento o fase anágena mientras que el resto se encuentran en reposo", señala, "es por ello que si no cortáramos el pelo encontraríamos cabellos de diferentes longitudes". Una vez superada la fase de reposo -que viene a durar aproximadamente unas seis semanas el pelo-, se mantiene en crecimiento de tres a cinco años. Como hemos dicho, "el crecimiento del pelo está muy íntimamente ligado a nuestras condiciones médicas y a nuestra nutrición la velocidad de crecimiento no será línea, sino que dependerá en cada momento de los nutrientes y de la riqueza de los mismos que lleguen al folículo piloso para formar el cabello", añade.