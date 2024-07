Causas de la caída del pelo, un problema que afecta a gran parte de la población

Pues sí y no. Es decir, "tanto hombres como mujeres pierden cabello, lo que pasa es que la principal causa de pérdida de cabello en hombres y en mujeres es diferente", señala Llopis. "En hombres, principalmente, la caída de cabello se debe a una alopecia androgenética, es decir, a una alopecia producida por la testosterona; mientras que en mujeres las principales causas suelen ser más de tipo déficit vitamínico, por estrés, por ansiedad, etc.", apunta. ¿Quiere decir que los hombres solo tienen alopecia androgenética y que las mujeres solo tienen alopecia asociada a esos factores? No, un hombre puede tener una pérdida de cabello perfectamente por estrés o por una anemia y una mujer perfectamente puede tener una pérdida de cabello por la influencia de la testosterona que hace que tenga una caída de cabello, que se llama alopecia androgenética femenina. "La diferencia, en el caso de la alopecia androgenética, es el patrón de caída, en hombres se cae de una forma y en mujeres de otra, pero para eso hay escalas para medir el tipo de alopecia y cómo se cae", añade.