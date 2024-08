De su cambio de look a la declaración de Javier Rey: Blanca Suárez, protagonista del estreno de la serie 'Respira'

Blanca no ha necesitado nada más para robar todos los flashes de la ‘premiere’, celebrada este jueves en los Cines Callao de Madrid. Allí no solo se ha reunido con sus compañeros de reparto (Manu Ríos, Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Abril Zamora…) sino que también ha estado arropada por su pareja, el actor Javier Rey. Éste no ha dudado en apoyar el trabajo de su chica, compartiendo en sus ‘stories’ un vídeo grabado mientras ella posaba en el photocall. ¡Bravo!