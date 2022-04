Esta temporada se espera aluvión de celebraciones: bodas retrasadas una y otra vez; cumpleaños cancelados; bautizos del baby boom 'coronial'... Seguro que tienes más de una cita antes de que llegue el verano. Por eso, hemos rebuscado en las pasarelas internacionales para encontrar cinco looks de pelo originales y sencillos para triunfar en tus eventos.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Poco a poco seguimos retomando las buenas costumbres. Con el fin de las mascarillas volvió el gesto de pintarnos los labios. Y, ahora, le tocan el turno al tsunami de celebraciones. Tras dos años de parones, cancelaciones y eventos postpuestos, esta primavera nos traerá más de una y de dos invitaciones para asistir a bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de fiestas. Por poner un ejemplo, piensa que solo durante los seis primeros meses de 2020 -coincidiendo con el confinamiento más estricto- los matrimonios cayeron un 60,8% en España, según datos del INE. Si hablamos de comuniones, el sector informaba de pérdidas que rondaban entre el 70 y el 80%. Según estas cifras se van dando la vuelta, es bastante probable que tú estés pensando qué peinado hacerte o qué modelito llevar para deslumbrar como invitada en tu próximo evento.

El problema es que también es habitual que, como el resto de la población mundial, hayas perdido la costumbre de arreglarte. Por eso, hemos decidido rebuscar en las pasarelas internacionales para empaparnos de las últimas tendencias capilares y, de paso, llenarnos de inspiración. Coletas y trenzas que se reinventan; ideas para pelos cortos; complementos fantasía... Te dejamos cinco propuestas de peinados bastante diferentes entre sí, pero que tienen algo en común: te convertirán en la invitada estrella.

1. Melena boho chic

No hay duda de que los dos años de pandemia han quedado reflejados en todos los aspectos de nuestra vida. Incluida la imagen. El reinado de las sneakers y la ropa comfy es indiscutible. Y a la hora de vestir más arregladas optamos por diseños cómodos, fluidos y coloridos. Por ejemplo, el estilo boho está triunfando bastante entre las invitadas (como vimos recientemente en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó). Para combinar con este tipo de looks nada como una melena suelta, con raya al medio y con mucho movimiento. Pero si quieres darle un toque especial, apuesta por añadirle un detalle como la cinta de raso (a juego con el vestido, por supuesto) que vimos en el desfile de Zuhair Murad. Su efecto, al más puro estilo hippy de los años 70, destila, sin embargo, una gran sofisticación. Para copiar este peinado solo tienes que trabajar bien tu melena con una plancha para crear las ondas de medios a puntas. Al colocar la cinta opta por anudarla (nada de lazo) en la parte trasera y dejar los cabos sueltos. No te olvides de añadir un toque de sérum o de spray de brillo a tu cabello al final.

2. Dos trenzas muy sofisticadas

En los últimos años nos hemos convertido en unas maestras del trenzado. De hecho, las trencitas o baby braids son uno de los peinados más punteros del momento (palabra, entre otras, de María Pombo). Pero, en esta ocasión, te animamos a ir un paso adelante y copiar esta propuesta de Celia Kritharioti. La casa de Alta Costura apostó para su desfile por dos trenzas de lo más elegante. Para hacerlas tendrás que ponerte manos a la obra con los tutoriales y aprender cómo se hace una trenza de raíz invertida (o boxer braid). Cuando las tengas dominadas, haz una a cada lado -mejor que no sean simétricas- y termina juntándolas en un moñete de bailarina bajo y deshecho. Por supuesto, para este look necesitas tener un buen melenón, además de maña y paciencia. Lo bueno, que es un peinado que dura varios días intacto.

3. El corto de efecto wet

Cada vez más mujeres se animan a olvidarse de la melena y pasarse a los estilos más cortos. El pixie y el garçon (con el que coqueteó hasta la mismísima JLo, amante de los melenones) son quizá los más demandados. Aunque también hay espacio para otros looks más atrevidos como el mullet. En cualquier caso, todos estos cortes no son sólo la máxima expresión de la comidad, sino que pueden también mostrar su cara más glamourosa, como quedó claro en el desfile de Elie Saab. ¿El truco? Darles textura y estilazo con un efecto wet. Un truco básico es que este acabado se empieza trabajando en seco, para, antes de nada, darle volumen al cabello en la zona de la raíz y evitar que quede pegado al cráneo. Una vez tenemos la base, "lo más importante es elegir el producto adecuado para dar ese look mojado. Y aquí entra en juego el largo del pelo: si es corto podamos aplicarlo ayudándonos con un peine o poniéndolo con las manos, haciendo retorcidos para crear el efecto roto y desenfadado", explica Inmaculada García, directora de formación de Menta Beauty Place.

4. Un toque de fantasía

Si la celebración a la que te han invitado es de noche, tienes vía libre para jugar con el maquillaje y tu peinado. En la cara, ya sabes que triunfan los stickers, perlas y cristalitos, pero ¿sabías que también eran tendencia absoluta para decorar tu pelo? Aunque esta idea que vimos en el desfile de Michael Cinco te pueda parecer restringida al peinado de la novia, nada más lejos de la realidad... Al fin y al cabo es algo tan sencillo como una coleta baja pulida con raya al medio y un detalle de fantasía en el lateral. Aunque existen sprays de purpurina para cabello (que se eliminan en un lavado), tal vez no te atrevas a experimentar tanto. La alternativa es crear el efecto con algún accesorio capilar como una horquilla-peineta.

5. Maxi coleta rizada

Si hay un peinado estrella para las invitadas -sobre todo para las que tienen que desplazarse a otra ciudad para disfrutar del evento- es la coleta. Todo el mundo tiene un tipo de coleta que le funciona. Y con un buen maquillaje y los complementos adecuados tiene el poder de mantener el pelo en orden y aportar un toque distintivo. Pero es probable que estés harta de hacerte el mismo recogido una y otra vez.. Por eso nos ha gustado esta idea que Sergio Hudson subió a la pasarela, que juega con el contraste de texturas. Solo tienes que hacerte una coleta baja, muy pulida aplicando un producto de styling tipo gomina o efecto wet de raíces a medios y enrollar la zona de la goma con algún detalle metálico. Puede ser un coletero tipo joya o, por qué no, una cinta tipo cola de ratón -se venden en mercerías- en algún tono metalizado. Después, tocaría rizar el pelo sobrante. Si tu melena no es muy larga deberías hacer este paso antes de recogerla y, en cualquier caso, terminar con un toque de difusor cuando el peinado esté acabado.