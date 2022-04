María Pombo nos inspira con su top de H&M nuestro próximo look de concierto

Nos encanta la elección de la influencer para acudir al Suavefest que ella misma ha organizado en Madrid el pasado fin de semana.

Julia García

No nos ha hecho falta viajar hasta Indio, California, para buscar inspiración a la hora de ir de concierto. Por supuesto que no hemos perdido detalle de las tendencias que se han visto en el Festival de Coachella entre las asistentes, pero es que hemos tenido mucho más cerca de lo que esperábamos un buen batallón de looks que también funcionan y que son indudablemente más realistas.

Ha sido en el Suavefest en el estado Wanda Metropolitano de Madrid donde hemos fichado estilismos de todo tipo. Desde la colorida elección de María García de Jaime y Laura Matamoros con un top estampado floreado y una chaqueta rosa respectivamente, hasta la alternativa en negro de Bea Gimeno o los pantalones cargo blancos de Victoria Federica. Pero si hay una opción que nos ha convencido para un plan así es la que ha elegido la propia organizadora del festival de música, María Pombo.

La empresaria, que ha tenido que pedir disculpas a través de su perfil de Instagram porque el evento no salió del todo como esperaba, disfrutó de la noche dentro y fuera del escenario con un estilismo compuesto por un pantalón de campana morado de la firma Ganni, el cual contaba con unas cuerdas a modo de cinturón y lo acompañó de un top de manga larga con costuras a la vista y estampado tie dye en tonos naranjas y morados que llevaba el sello de H&M. Un mix que no se nos había ocurrido probar pero que viendo el buen resultado que dio en María Pombo estamos decididas a probar próximamente.

Desgraciadamente no hemos encontrado la camiseta que ha lucido la influencer aunque, por suerte, sí que hay en la tienda online de la marca sueca piezas muy similares con las que poder replicar su look de concierto con el mismo éxito.

Para completar la apuesta con la que María Pombo lo dio todo al ritmo de Juan Magan, King África y José de Rico entre otros, no faltaron sus ya características baby braids, esas finísimas trenzas que tanto le gustan para adornar su rubia melena en la parte más cercana al rostro y que tan bien le sientan.