Maquillaje joya: la tendencia de Carnaval que veremos en la calle esta primavera

Eyeliners adhesivos; cristalitos; perlas… La fantasía manda en el mundo del maquillaje. Pero esta propuesta va más allá de ser un disfraz. Chiara Ferragni, Paula Ordovás, Sidney Sweeney o Clara Galle serán tu mejor inspiración.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Cuando se estrenó Euphoria, la serie se convirtió, además de en un éxito televisivo, en referente de las tendencias de maquillaje. Con el estreno de la segunda temporada, Doniella Davy, la artista detrás de esos looks, nos ha hecho volver a soñar en tecnicolor. En concreto, con cristalitos, stickers y toda clase de fantasías que el personaje de Cassie (Sidney Sweeney) se pone sea noche, día, fiesta o un lunes cualquiera.

Las pasarelas ya habían adelantado esta propuesta, a medio camino entre el arte, la diversión y el maquillaje. Y las celebrities no tardaron en subirse al carro de los apliques para rostro. Desde Paula Ordovás o Laura Escanes, las actrices Clara Galle, Milena Smitt pasando por Chiara Ferragni y su hermana Valentina. O, por supuesto, la propia Sweeney, que da vida a Cassie. Todas han sucumbido a la atracción de los cristalitos, las perlas, y demás pegatinas faciales, una tendencia que es perfecta para estos Carnavales. Y, por qué no, para llevar en el día a día. “Cuando hablamos de este tipo de maquillaje, es inevitable pensar en la serie Euphoria, que ha marcado, en este sentido, un antes y un después, tanto en la calle como en las alfombras rojas”, afirma el make up artist Kenzo Yonekura.

En su opinión, el confinamiento y la pandemia han tenido mucho que ver en el éxito de esta moda. “Ambas contribuyeron a que haya salido a la calle con más fuerza. La moda es un reflejo de la sociedad y, en este caso, refleja muchos matices sociales que se han acentuado tras esos días de oscuridad”, reflexiona el maquillador. Para Yonekura, “necesitamos creatividad, moda genderless, brillo y fantasía”, atributos que encontramos en este tipo de maquillaje.

Esos aspectos que menciona Kenzo son también parte de la esencia del Carnaval. Por eso, las pegatinas faciales en todas sus versiones se pueden convertir en la guinda de tu disfraz. O, si eres de las que pasan de disfrazarse, en una especie de máscara veneciana 3.0. Si optas por la versión más carnavalera no hay límites: puedes decorar toda tu cara como en el desfile de Fendi. O elegir motivos concretos como un colorido arcoíris.

Las pegatinas faciales también pueden solucionarte el look de una boda o una fiesta especial. ¿Lo más puntero? Colocar cristalitos, lentejuelas o perlas siguiendo la línea de las pestañas; bajo el arco de la ceja o en la esquina externa del ojo, a modo de un gran rabillo de fantasía. Y si estás pensando en llevar este mundo de creatividad, adelante, como nos anima Yonekura “el maquillaje tiene también connotaciones terapéuticas y es una herramienta perfecta para expresarte”. Para hacerlo puedes optar por los practiquísimos eyeliners adhesivos (que Hailey Bieber ya llevaba el verano pasado), o por ponerte un detalle -una estrella, un brillantito o una perla- debajo de cada ojo, en el lagrimal o en la esquina externa como remate de tu rabillo. La única norma que tienes que tener en cuenta es optar por marcas fiables para evitar reacciones alérgicas.

Respecto a cómo combinarlo, lo ideal es optar por una piel súper limpia, con un toque de blush; labios naturales, máscara de pestañas y un delineado sencillo. Pero, si te sientes con ganas de romper las reglas, juega con sombras y eyeliners en tonos neón. ¡Déjate llevar y seguro que aciertas con el resultado!