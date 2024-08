Peinados con coleta para bodas: los mejores looks para triunfar como invitada

"La coleta más en tendencia es la coleta con la raya marcada y de altura media/alta, inspirada en el clean look", explica Miguel Bling, maquillador, peluquero y director de You Glow Salon, en Madrid. Para realizarla, primero hay que hacer una coleta con toda la parte de atrás del cabello, "usando un gel para que quede muy tirante y haga un efecto lifting". Luego, "hacemos la raya en medio y volvemos a fijar con otra goma". Las mejores son las de gancho, "ya que aportan mucha fijación y no dañan el cabello", además, si colocas una segunda goma de nuevo en la raíz conseguirás tensar mucho la coleta", añade.