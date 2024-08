Los peinados modernos que reinan en Instagram y vas a querer copiar este verano

Este complemento de estilo 'coquette' se ha convertido en uno de los grandes triunfadores del verano 2024. No hay influencer o experta en moda que no cuenta con uno de ellos en el neceser. No solo son capaces de aportar un aire dulce y femenino a cualquier look, también son perfectos para recoger el cabello y evitar que moleste durante la exposición solar. ¡Una maravilla!