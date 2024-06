Recogidos para pelo corto que son fáciles, rápidos y muy favorecedores

No vamos a negar que el pelo largo tiene un montón de posibilidades en cuanto a looks y permite cambios en cuestión de segundos, como una simple horquilla o un lazo, que le añaden un toque diferente en tiempo récord. Una de sus ventajas es que pueden crear infinidad de peinados diferentes, pero eso no significa que las mujeres con pelo corto deban renunciar a innovar y tengan que ir siempre con el pelo suelto y el mismo peinado, nada más lejos de la realidad.