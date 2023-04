Mechas rubias para pelo castaño: las técnicas que arrasan este 2023 para iluminar tu cabello y dar luz al rostro

A veces no deseamos cambiar radicalmente de look, tan solo buscamos renovar la melena, darle un plus de luz, movimiento, dimensión, vida; más todavía ahora que la temporada estiva se acerca y con ella las largas jornadas al sol. Es por ello que propuestas como las mechas rubias ascienden hasta las primeras posiciones, sobre todo en cabellos castaños.