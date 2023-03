Mechas para morenas: la tendencia que arrasa esta primavera y sienta de maravilla

No hay temporada en la que las mechas no estén de moda, y con la llegada de la primavera es el mejor momento para tomar nota de las tendencias que arrasan en las peluquerías y la forma en la que vamos a lucirlas en los próximos meses. Su objetivo no es otro que jugar con las tonalidades de los mechones del pelo para crear luminosidad, volumen y movimiento. Sin embargo, ante la variedad de nuestras melenas (pelo fino, grueso, ondulado, rizado, liso, seco, fuerte…), existe una gran variedad de tendencias que se pueden adaptar a nuestro estilo.