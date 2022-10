María Pombo dice adiós al rubio y sorprende con el color de pelo más apetecible del otoño

La influencer se ha inspirado en Hailey Bieber para cambiar de look de cara a la nueva temporada.

Julia García

Hay veces en las que un cambio de look no responde a un deseo, más o menos racional, de verse diferente, de cambiar de aires o de seguir alguna tendencia del momento. En ocasiones, es la salud capilar la que lo aconseja. Y este es precisamente el motivo que ha llevado a María Pombo a decir adiós al rubio que tanto tiempo le ha acompañado.

La influencer y empresaria ha seguido los pasos de tantas otras celebrities y prescriptoras de moda —Ester Expósito, Karlie Kloss, Laura Escanes, etcétera, etcétera— que se han pasado al color de moda: el castaño. La verdad es que no hay tono más otoñal de pelo que este que ahora luce también María Pombo, que ha mostrado el proceso en un extenso vídeo publicado en Instagram. ¿Dónde sino?

En la publicación, María Pombo explica las razones por las que ha decidido ponerse en manos del estilista del cabello Jesús de Paula para cambiar de color de pelo. "Me está creciendo el pelo y es que se me parte; me peino y se me parte. De verdad, por salud, necesito un descansito", dice Pombo, a la que se ve nerviosa y con muchas dudas a nivel estético por el cambio de look. Tanto que le pregunta a Jesús de Paula si podrá volver al rubio tras el descanso. Una vez se ve en el espejo, la cara de María Pombo cambia por completo. “!Me encanta!”, se le escapa junto a un “¡wow!” mientras examina este nuevo peinado y color de pelo a lo Hailey Bieber.

Y es que la modelo californiana ha sido la inspiración de María Pombo para este nuevo look. Ella misma lo dijo en un stories y el propio peluquero responsable de la nueva imagen de María Pombo la ha bautizado como la "Hailey Bieber española". Hailey, que por cierto se ha disfrazado por Halloween a juego con su buena amiga Kylie Jenner, fue una de las primeras mujeres famosas que apostó por dejar el rubio después de muchos años luciendo este color de pelo para pararse al castaño, que cada vez luce un poquito más oscuro.

Viendo su reacción tan positiva, quizá en el futuro se anime María Pombo con algún tinte todavía más oscuro, pero de momento ya es una novedad importante que haya cambiado el rubio por el castaño.

Un nuevo look que, por cierto, ha estrenado por todo lo alto, con un romántico y elegante peinado en la boda de unos amigos donde ha lucido un vestido estampado de Matelier y una original gargantilla de Verili.