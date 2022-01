Karlie Kloss dice adiós a su melena rubia para probar con el castaño de moda

La modelo ha querido cambiar su imagen después de diez años y lo ha hecho con el que promete ser el tono preferido por las celebrities a lo largo del 2022.

María Aguirre Álvarez

"Después de una década siendo rubia, por fin he cruzado la línea al lado oscuro". Son palabras de Karlie Kloss sobre su notable cambio de look. La modelo ha decidido despedirse de su característica melena clara para probar suerte con un favorecedor tono castaño que es desde hace semanas el más demandado.

Ella ha sido la última celebrity en engrosar una larga lista de nombres que incluye algunos como los de Hailey Bieber o Billie Eilish, que ya han experimentado esta transformación recientemente, del mismo modo que lo hizo a comienzos del otoño la influencer Laura Escanes e incluso se plantea dar el paso tal y como avisó en sus redes otra emblemática rubia como es Chiara Ferragni.

"Esta temporada vuelven los tonos oscuros, los colores más sobrios, aunque también los colores brillantes para el cabello porque la luminosidad es un fiel reflejo de un pelo sano y es una tendencia fuerte con colores base naturales y los reflejos con brillo (marrones chocolate, rubias toffe y rojos castaños). Y, aunque en 2022 seguiremos viendo con fuerza los bitonos en muchos cabellos, regresan las melenas sólidas en corte y peinado, lo que nos permite jugar con diversas técnicas", explica Diana Santana, estilista de The Beauty Concept Hair, sobre esta tendencia a la alza en una época del año en la que apetecen tonos suaves, cómodos, tenues.

Más que demostrado está lo errónea que era asociación del pelo castaño como algo aburrido ya que, que resulte natural y sea un tono parecido a tu color de base no significa en absoluto que no sea muy especial. "Tendemos a pensar que cualquier tono es mejor que el nuestro y no es verdad. Podemos realzarlo, añadirle matices muy sutiles que funcionan muy bien y revitalizan el color a la vez que nos iluminan. Añadiendo reflejos chocolate, cacao, avellana, toffee... Aportamos una nueva energía y no dañamos nuestro cabello.", cuenta Raquel Saiz del Salón Blue by Raquel Saiz de Torrelavega.

La transformación de Karlie Kloss es el perfecto ejemplo. El brunette por el que ha optado la top sienta bien a todo tipo de pieles y tiene un efecto rejuvenecedor indudable a pesar de que siempre se ha pensado que era una tonalidad plana o sosa.

La que fuera ángel de Victoria's Secret ha presumido de renovada imagen por las calles de Nueva York enfundada en unos jeans, un suéter negro, unos mocasines y un abrigo largo, corroborando que oscurecer el cabello este invierno es todo un acierto.