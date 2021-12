Cristina Pedroche juega al despiste con su corte de pelo para las campanadas

¿Corto y rosa, rizado y oscuro o un long bob ultraliso? La presentadora ha cambiado de look de forma radical pero no se ha atrevido aún a enseñarnos el resultado final.

Julia García

¿Se han adelantado este año las Campanadas 7 días? Ha sido ver el nuevo look de Cristina Pedroche y dudarlo, pero no. La cosa tiene truco… Más bien gancho en este caso.

Resulta que la presentadora está calentando motores para la gran cita del año, ese clásico de la Nochevieja en los últimos años: saber qué tiene preparado para tomarse las uvas en directo y dar la bienvenida al 2022. La novedad en esta ocasión es que todas las miradas van a estar centradas en su cabeza y no tanto en su cuerpo.

Si hasta ahora era el vestido lo más comentado de las Nocheviejas de Pedroche, parece que esta vez será su pelo el que será el foco de atención. Al menos, eso quiere la vallecana, que en apenas 24 horas ha aparecido con tres pelucas diferentes en la tele. Primero en El Hormiguero, donde lució –además de un sugerente vestido– un long bob muy llamativo teniendo en cuenta que lleva años con una larga melena que le llegaba hasta la cintura.

Sorprendió más si cabe en Zapeando, programa en el que apareció con rizos cargados de muchísimo volumen. Todavía quedaba una sorpresa final que se guardó para Pasapalabra, pero en Zapeando ya dejó caer por qué está ocultando su pelo real debajo de diferentes pelucas. "A ver, yo ahora quiero que la gente piense que me he cortado mucho, que me he cortado poco, que no me he cortado nada o que me he arrepentido de como me queda", respondió ante la pregunta del presentador del espacio, Dani Mateo.

En conversación con sus compañeros jugó al despiste sobre cómo y cuánto se ha cortado el pelo de cara a Nochevieja, y reconoció que solo su círculo más allegado sabe realmente lo que ha hecho en su último paso por peluquería.

En cualquier caso, sea lo que sea la sorpresa que nos tiene preparados, la táctica del despiste le está funcionando a Cristina Pedroche para tenernos a todos con la duda todo el día en la cabeza. Y al mismo tiempo nos ha permitido ver su cara con peinados completamente diferentes a los que suele lucir: el último de ellos, un corte bob de color rosa, a lo Laura Escanes hace unos meses, com el que ha sorprendido en su aparición en Pasapalabra.

La verdad es que no hay peinado que le quede mal a la madrileña así que incluso si se arriesga tanto como lucir su cabeza rapada, una de las posibilidades que han barajado en Zapeando, estamos seguros de que estará espectacular en Nochevieja.