Cristina Pedroche, sobre su vestido de Nochevieja: "Sea lo que sea, no hay problema con la talla"

La gran protagonista de las Campanadas de Antena 3 ha desvelado algunos detalles del que será su 'look' de fin de año

Noelia Murillo

Cristina Pedroche no solo es la protagonista de cada Nochevieja en Antena 3: también lo es las semanas previas, cuando desvela con cierta sutileza algunos de los detalles del que será su estilismo en la noche más especial del año. Si bien es cierto que en otras ocasiones se ha dirigido a sus seguidores a través de su Instagram para ir calentando motores de cara al 31 de diciembre, este año ha estrenado una de las campañas publicitarias más misteriosas de la pequeña pantalla.

Porque si hace un par de días os contábamos que se había desnudado en pleno centro de Madrid para anunciar la cuenta atrás de las Campanadas 2021, que presentará junto a Alberto Chicote, este jueves la colaboradora de Zapeando compartía a través de su perfil un nuevo adelanto de su intervención más polémica.

Con una preciosa canción de Carla Morrison de fondo y, de nuevo, como Dios la trajo al mundo, Cristina aparece en el interior del famoso reloj de la Puerta del Sol de Madrid, su perfil más desconocido y donde, hasta ahora, no se había grabado antes; cortándose el pelo a mechones y con una maquinilla de afeitar en la mano, como si estuviera sugiriendo que fuera a acabar con su larguísima melena.

Tras generar tanta expectación y siendo la invitada más especial de la semana en El Hormiguero, Pablo Motos ha querido enfocar la entrevista en la última noche del año, para intentar desvelar algún detalle más sobre su esperadísimo look. Conviene recordar que a lo largo de los últimos años no han sido pocas las sorpresas que Cristina nos ha dado con sus estilismos, desde transparencias absolutas hasta corsés dorados que más tarde llegarían a imitar celebs como Zendaya o Chiara Ferragni.

"Ya estáis viendo que están pasando cosas", ha declarado señalándose el pelo nada más comenzar el cuestionario. Si bien es cierto que ha aclarado que, por el momento, lleva una peluca con corte long bob, ha asegurado que los espectadores no tendrán que esperar al inicio de los cuartos para conocer cuál va a ser el cambio radical que el estilista Josie ha pensado para ella. "Hay pelucas ideales que quedan divinas. El pelo crece y la vida son dos días, no voy a estar amargándome con lo que vaya a pasar dentro de dos años", ha indicado ante la posibilidad de un rapado completo.

Al hilo de este cambio de look, el conductor del programa ha querido saber cómo gestiona las críticas, que además es el tema al que hace referencia en el primer anuncio de las Campanadas. "Intento que las críticas no me afecten. Está claro que si todos los días me están insultando, criticando y de todo, llega un momento en que, aunque aparente estar genial, la mochila me pesa", ha asegurado, dejando muy claro que para ella lo más importante es cómo se siente al hacerlo y cómo los profesionales del medio valoran su trabajo.

A pesar de que la colaboradora ha dejado caer que es muy probable que el 31 de diciembre opte por retirar su cabellera, no ha sido tan concisa en lo referente al vestido, ya que ha asegurado que "sea lo que sea, no hay problema con la talla. No es un vestido como tal, no hay tela como tal, es otra cosa, es un mensaje. No hay body painting, no lo veo para Campanadas", ha señalado antes de asegurar que son muy pocos los que conocen el secreto de su vestimenta de Nochevieja: solo su peluquero, su maquilladora, el diseñador y, por supuesto, su esposo, Dabiz Muñoz.