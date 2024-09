Coleta con trenza, la combinación que nunca falla o el peinado fácil que solucionará tu vuelta a la oficina

Si estás aburrida de la clásica coleta, nada como añadir una trenza y convertir un peinado más en un look que marque la diferencia. La bautizada como coleta con trenza es un peinado versátil y elegante que nunca pasa de moda. "Siempre es un 'must', ya que es una combinación que permite crear un estilo que se adapta a diferentes ocasiones, desde un look casual y relajado hasta uno más sofisticado y chic", explica Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia). Basta con echar un vistazo a las calles temporada tras temporada para observar su éxito entre las expertas en moda, y sobre la alfombra roja, donde cada vez tiene mayor impacto.