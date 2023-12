Esto es lo que necesitas saber sobre el 'peeling' químico, el tratamiento que puede transformar tu piel

"La principal diferencia entre un peeling químico y un peeling físico o exfoliación física tradicional es que la exfoliación [en el caso del peeling químico] no necesita de ningún efecto mecánico, es decir, no necesitamos de pequeñas partículas exfoliantes que ayudan a eliminar impurezas y células muertas", no señalan desde Ydroa. "Con el peeling químico, la exfoliación se realiza gracias a ácidos exfoliantes como el glicólico, salicílico o tranexámico, que nos ayudan a retirar el exceso de células de la piel, fomentando la regeneración de la epidermis", añaden.