Cómo exfoliar la piel correctamente (y que exfoliante para el rostro elegir según tu tipo de piel)

Y si has probado hacerlo y el resultado no te ha conquistado, posiblemente es que no esté utilizando el exfoliante correcto para tu tipo de piel y es que, como en todo cosmético que se precie, es necesario encontrar aquel que más adecúa a tu tipo de dermis Tranquila que vamos a tratar de solucionar la elección de tu exfoliante, así que atenta a las siguientes pautas para descubrir aquel que logrará que tengas una piel increíblemente bonita. Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, asegura es la base esencial para lograr una piel uniforme, mejorar la hidratación y eliminar el exceso de sebo y puntos negros. Además, contribuye a corregir la pigmentación y brindar un brillo saludable.