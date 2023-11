Qué es el microblading de cejas y por qué todo el mundo habla de ello

Las cejas se han vuelto una parte fundamental de la estética de nuestro rostro, a día de hoy resulta impensable no llevarlas maquilladas, perfiladas y perfectamente cuidadas antes de pisar el asfalto. Al igual que ocurre con otras zonas como los labios o los ojos, indispensables en nuestro 'make up' o rutina 'skincare'. Nos obsesionan tanto que en los últimos años han aumentado considerablemente los tratamientos y productos que usamos para embellecerlas. Es el caso del laminado o el conocido como microblading de cejas. ¿El motivo de su éxito? Nos permite llevar las cejas perfectas en todo momento sin tener que estar pendientes de incluir productos para ellas, por no hablar de su durabilidad o de su resistencia, al sudor, al agua...