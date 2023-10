Tratamientos lunch time o cómo aprovechar la hora de la comida para mimar tu piel

No tengo tiempo... Me van a quedar marcas o rojeces... Trabajo hasta las cinco y tengo las tardes ocupadas... ¿Te suenan estas excusas? Son algunas de las más repetidas cuando pensamos en cuidarnos de forma especial y hacernos, por ejemplo, un buen facial. Sin embargo, ninguna de ellas es válida si se trata de un tratamiento lunch time. Este tipo de protocolos no solo comparten una duración sorprendente -¡algunos se realizan en solo 15 minutos!-, sino que además tienen la ventaja de que no dejan ningún tipo de señal, más allá de una ligerísima rojez que, en la mayor parte de ocasiones, se puede cubrir con maquillaje.