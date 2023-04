La máscara de pestañas favorita de Georgina Rodríguez cuesta menos de 10 euros

Tiene más de 48 millones de seguidores en Instagram pero, hasta hace no mucho, Georgina Rodríguez era un rostro conocido del que en realidad sabíamos muy poco. Por suerte, gracias a su adictivo reality Soy Georgina hemos descubierto facetas muy diferentes de la modelo. Incluso nos ha sorprendido su pasión por los bolsos, por las joyas y hasta por los ibéricos –"Yo comparto bolsos y joyas, pero no me hagáis compartir el chorizo”, dice en uno de los momentazos de la segunda temporada–.