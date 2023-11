Por qué no deberías usar sombras en polvo a partir de los 50

En ocasiones, parece que hay determinadas barreras mentales que, además, nos imponemos nosotras mismas, que lo único que hacen es limitarnos a la hora de elegir desde un corte de pelo a cómo maquillarnos. Decía Carolina Herrera que, una mujer, a partir de los 50, debería llevar siempre el pelo corto y, sin embargo, tenemos ejemplos, empezando por el de la reina Letizia, que demuestran que está concepción está completamente desfasada. Y es que, el hecho de cumplir años no implica que tengamos que cambiar de arriba a abajo toda nuestra rutina. De hecho, esta es la etapa en la que, según los expertos, mejor se sienten consigo misma la mayoría de las mujeres, básicamente, porque en este momento, ya sabes lo que quieres y cómo lo quieres y, en lo que a materia ‘beauty’ se refiere, conoces a la perfección lo que te favorece y lo que no. Sin embargo, tenemos que admitir que también hay una verdad objetiva y es que, con el paso del tiempo, aparecen ciertos signos de la edad que el maquillaje puede, o bien camuflar o, por el contrario, sacar a la luz. Así que, para evitar esto último, lo mejor es que tengas en cuenta qué técnicas pueden ayudarte a lo primero y evitar lo segundo. Una de ellas, pasa por apostar por los productos en crema y, especialmente, en una zona tan delicada como los ojos. Si buscas rejuvenecer tu maquillaje, la clave pasa por optar siempre por la naturalidad y evitar aportar un ‘extra’ de pesadez al rostro. Si hablamos de los párpados, es una zona especialmente delicada, ya que, con los años, van saliendo más pliegues y arruguitas, además de que pierden firmeza, por lo que, al aplicar sombras en polvo, lo único que hacemos es marcar aún más estos, haciéndolos más evidentes. Además, otra de las grandes ventajas de las sombras en crema, pasa porque son mucho más fáciles de utilizar, por lo que te será mucho más sencillo crear un ‘make up’ perfecto. Eso, por no hablar de que dejan un acabado jugoso de lo más favorecedor. Así que, si te decides a apostar por ellas, toma nota, porque estas son nuestras tres grandes favoritas.