Según los expertos, este es el labial que más rejuvenece

En cuestión de labiales, parece que hay un claro favorito. Y es que, el eterno rojo, se alza como el gran imprescindible de cualquier tocador. De hecho, hay una teoría ‘beauty’ que señala que un buen ‘rouge’ es capaz de levantar cualquier maquillaje. Sin embargo, la pregunta es, ¿este es el tono que más favorece? La respuesta puede generar más de un debate porque, pese a todas sus bondades, lo cierto es que la respuesta a esta cuestión no puede ser otra que «depende de quien lo luzca», ya que no sienta igual de bien a todo el mundo. Es más, si pensamos en cuál es el color más universal para nuestros labios, independientemente del color de la piel o de la edad, ese es, sin duda, el ‘nude’. De hecho, hay un pigmento concreto, que une este tono con matices rosados que, según los expertos, es el que tiene un mayor poder rejuvenecedor. Su naturalidad y versatilidad lo convierten en ese ‘as en la manga’ con el quitarte años al instante. Y es que, al pasar de cierta edad, hay errores de maquillaje que es mejor evitar y, casi todos ellos, se basan en huir de los resultados demasiado artificiales. Y es que, según los expertos, según vamos cumpliendo años, la recomendación pasa por elegir acabados jugosos y lo más frescos posibles. De hecho, entre las adeptas a este tono de labial, encontramos a ‘vips’ de la talla de Meryl Streep, que no duda en recurrir a este acabado para sus apariciones sobre la alfombra roja. Pero no es la única, actrices como Jane Fonda o Christine Baranski también son algunas de sus incondicionales.