Un experto explica las claves para maquillar los ojos a partir de los 50 y parecer más joven

Hay una verdad universal que es que, conforme vamos cumpliendo años, nuestra piel va cambiando. Así que, ante esta realidad, lo mejor es adaptarse, sobre todo si hablamos de ‘skincare’ y maquillaje. Por supuesto, el hecho de cumplir 50 no implica que tengas que cambiar toda tu rutina y que, ahora, debas aprender una nueva forma de maquillarte. Es más, los expertos señalan que esta es la etapa en la que te sientes mejor contigo misma, porque sabes lo que quieres y cómo lo quieres y, en lo que a materia ‘beauty’ se refiere, conoces a la perfección lo que te favorece y lo que no. Sin embargo, con los años no podemos obviar la realidad, y es que aparecen ciertos signos de la edad que el maquillaje puede, o bien camuflar o, por el contrario, resaltar y sacar a relucir. Y esto es especialmente significativo en la zona de la mirada, en la que las arrugas y líneas de expresión tienden a concentrarse. Así que, con el fin de evitar que estas puedan marcarse más de la cuenta, lo mejor es que tengas en cuenta algunos fallos a evitar que –por mucho que cueste reconocerlo– nos suman años.