Las mayores de 50 están agotando este labial en Sephora (y está rebajado)

Si pensamos en un labial clásico y atemporal, en ese que se alza como el gran favorito entre cualquier mujer que se maquille, parece que a todos nos viene a la mente el eterno rojo, que se alza como el gran imprescindible del tocador. Tanto es así que, incluso, existe una teoría ‘beauty’ que apunta a que un buen ‘rouge’ es capaz de levantar no solo cualquier ‘look’ sino también el ánimo de aquellas que lo luzcan. Sin embargo, la pregunta es, ¿este es el tono que más favorece? La respuesta puede generar más de un debate porque, pese a todas sus bondades, lo cierto es que la respuesta a esta cuestión no puede ser otra que «depende de quien lo luzca», ya que no sienta igual de bien a todo el mundo y, para muchas, no es apto para cualquier ocasión.