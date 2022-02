La base de maquillaje que borra imperfecciones y crea un efecto natural excepcional, la puedes encontrar en Sephora. Parecerá que no llevas nada.

Cecilia Franco

En maquillaje, sobre todo cuando nos centramos en el mundo de la tez perfecta, lo natural siempre triunfa. Es cierto que no hay nada como lucir una piel perfecta, sin imperfecciones, pero también es verdad que para ello no hace falta buscar una base de maquillaje que realmente destaque por su densa cobertura. La clave de todo está en dar con una base que se sincronice con nuestra piel y que sea capaz de corregir imperfecciones de una forma natural. Pues… ¡lo tenemos!

Podemos dedicar nuestro tiempo a aprender a maquillarnos de la mano de expertos que si los productos no son acertados, no habrá maquillaje que valga. Además de la técnica, hay que tener en cuenta los productos que se seleccionan para determinadas ocasiones y es que, efectivamente, no es lo mismo un maquillaje de día que de noche.

Aún así, teniendo en cuenta esto y nuestro tipo de piel, con una base de maquillaje natural lograremos alcanzar el éxito, sea para la ocasión que sea. Observa los maquillajes 'celebs' o la alfombra roja, generalmente, suelen ser maquillajes centrados en la profundidad de la mirada con la ayuda de sombras de ojos, pero con una trabajada piel y su posterior resultado natural, saludable, gracias al control de los puntos de luz y a una acertada base que unifica de una forma casi invisible.

Puede que te hayas apoyado en la base de maquillaje azul para encontrar tu tono de maquillaje correcto, igualar y corregir las bases que no se adaptan a tu piel. Pero con esta que hemos descubierto, estarás deseando dar con el tono correcto y descubrir sus deslumbrantes beneficios. ¿Buscas una base que aporte un efecto buena cara? Pues apunta porque este tesoro 'beauty' va a ser una revolución en el mundo de la cosmética.

Hablamos de la HD Skin Foundation, de Make Up For Ever, una base formulada bajo el nuevo micro-skin system que unifica un dúo de polvos perfeccionados y efecto 'so focus' capaz de corregir cualquier tipo de imperfección. Su textura ultraligera ayuda a que se adapte a la tez y se funda muy bien sobre el tono de tu piel, con un acabado semi mate y luminoso.

Bases de maquillaje resistentes ante cualquier situación Ver 10 fotos

-5 errores que estás cometiendo con tu base de maquillaje y que podrías evitar.

-Imprescindibles que no pueden faltar en tu neceser en febrero.

Con su nueva fórmula ideal para pieles normales, mixtas y grasas, luce una piel impecable durante 24 horas, sin parches y con una cobertura media-alta que te dejará sin palabras. Descubre en Sephora (39,99 €) entre sus 40 tonos inclusivos tu tono de piel y alucina con la naturalidad de la nueva base de maquillaje vegana con la que parecerá que no llevas nada. ¡Es indetectable!