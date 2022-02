Imprescindibles que no pueden faltar en tu neceser en febrero

Febrero trae consigo las últimas semanas del invierno y nuestra rutina de belleza necesita nuevos productos para preparar la llegada de la primavera. Nuevas tendencias, productos que vuelven y muchas novedades para probar. ¿Lista para descubrirlas?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Febrero es el mes de los enamorados, y por lo tanto, de las innumerables colecciones de belleza para San Valentín. Sin embargo, nuestra colección particular de cosméticos también necesita introducir nuevos productos o eliminar los antiguos para estar siempre a punto y en tendencia. Y, sobre todo, para dar siempre nueva luz e hidratación a nuestra piel. Colores brillantes, productos cada vez más minimalistas y, el regreso por todo lo alto de las barras de labios a nuestro maquillaje. Estas son todas las novedades que llegan este mes a tu neceser.

Luz en todas partes

Una tendencia que nos ha acompañado durante los últimos años y que no nos abandonará en 2022 es, sin duda, el maquillaje súper glow. Bases naturales, iluminadores nacarados y luminosos para un maquillaje de rostro natural y de efecto buena cara. Como siempre, es esencial partir de una buena base y preparar la piel para el maquillaje con un buen producto de cuidado específico para tu tipo de piel. Para finalizar, no te olvides de aplicar tu iluminador en el hueso del pómulo, el arco de la ceja, el arco de cupido y el puente de la nariz. El cambio en tu maquillaje será espectacular.

¡Hágase la luz!: Siete iluminadores, en siete formatos diferentes, para dar un toque de glow a los días y noches otoñales. Ver 7 fotos

Skinimalismo

Una tendencia que está sacudiendo el mundo de la belleza desde 2021 es el Skinimalismo, o lo que es lo mismo, el minimalismo en el cuidado de la piel. Básicamente, el Skinimalismo es lo opuesto a la rutina de cuidado de la piel coreana, que nos ha acostumbrado a un ritual más complejo, lleno de diferentes pasos y productos para obtener una piel sana, radiante y limpia. El skinimalismo, sin embargo, se basa en el minimalismo y, por tanto, en el uso de unos pocos productos, a menudo 2 en 1, para reducir el impacto tanto en el medio ambiente como en nuestro bolsillo. No dejes de incluir en tu kit de belleza de febrero un producto 2 en 1 para el cuidado de la piel, que no sólo es más barato y ecológico, sino que también ahorra espacio.

Maquillaje very peri

Como ya sabes, el color Pantone de 2022 es el Very Peri, una tonalidad entre púrpura y lila que no solo veremos mucho en moda, sino también en nuestro maquillaje. El púrpura es el color de la creatividad y el Very Peri es todo lo que necesitamos para devolver el foco de nuestro maquillaje a los ojos. El tono Very Peri le queda bien en todo el mundo, tengas el color de ojos que tengas, ya que tiende a resaltar tanto los ojos claros como los oscuros.

La vuelta de los labiales

Después de 2020, pensábamos que tendríamos que despedirnos de nuestras queridas barras de labios, pero en cambio, han vuelto con fuerza (y por suerte) a nuestro maquillaje. Desde el burdeos hasta el clásico rojo, sin olvidarte de los tonos marrones más noventeros que volverán a pisar fuerte esta primavera, es el momento de sacar tus labiales favoritos del cajón y darles una nueva vida. Además, hay otro producto de labios que teníamos prácticamente olvidado y que este año volverá a reinar en el maquillaje: el gloss. Así que vete haciéndote con algún labial de acabado brillante o comprando uno transparente para aplicar sobre tus labiales mate, porque el brillo será el protagonista de tus labios.