Estas son las manicuras ‘antiedad’ que más piden las mujeres +50

Este tipo de manicura, también conocida como ‘balsam dye’, tiene como principal característica que tiñe las uñas y no las esmalta como las manicuras convencionales, con el ‘plus’ de que no utiliza ningún tipo de ingrediente químico, ya que este tinte se consigue mediante los pétalos de la balsamina, una planta que se machada para hacer una pasta con sus flores y hojas, ¿el resultado? Ese tono melocotón tan característico. Su fama en redes sociales se debe a que es menos agresiva y no daña tanto la uña. Eso sí, también tenemos que decir que, partiendo de esta, ha surgido toda una corriente que simula este estilo pero sin recurrir a esta técnica.