Ideas de uñas para Navidad: las tendencias de manicura que necesitas para brillar en la recta final de 2023

A escasos días de que comience la Navidad es muy probable que tengas todo a punto. O casi. La decoración, los regalos que estarán bajo el árbol, los estilismos y el peinado que te acompañarán en cada cena... ¿Y la manicura? Hace varias temporadas que el diseño elegido para nuestras uñas se convirtió en una parte esencial del look. Por eso, si todavía no has acudido a tu salón de belleza o estás en duda para llevar a cabo la manicura en casa, te contamos cuáles son las tendencias en uñas que triunfarán estas fiestas de Navidad.