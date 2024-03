Ideal para lucir esta primavera: el nuevo corte de pelo de Kylie Jenner para las más atrevidas

Si hay una famosa a la que le encanta cambiar de imagen es a Kylie Jenner. La menor de la familia Kardashian conoce a la perfección los trucos para conseguir que sus cortes de pelo o cambios de color sean tendencia y por eso no duda en compartirlo en sus redes sociales. A lo largo de los años, la empresaria nos ha impactado con una melena rosa, con un rubio platino, con extensiones, con el pelo 'shaggy' o peinados efecto mojado... Kylie es famosa también por experimentar con pelucas y en alguna ocasión ha dicho que "tuve esta adicción a cambiarme el cabello. Me hace sentir como una persona nueva. Me encanta sentirme diferente y me encanta salir de casa sabiendo que nunca nadie me ha visto así".