Kylie Jenner se inspira en su madre para su corte de pelo más radical

No tenemos ni idea de cuál ha sido el motivo le ha llevado a Kylie Jenner a tomar esta decisión de cambiar radicalmente de look como hace unos días hicieron en nuestro país las influencers Dulceida y Laura Escanes, pero lo que sí sabemos es quién ha sido la persona que ha inspirado este corte de pelo y no es otra que su madre, Kris Jenner.