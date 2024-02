El radical cambio de look de Dulceida al más puro estilo Jessica Rabbit

En el caso de la influencer y empresaria no es un color demasiado intenso, porque está a medio camino entre el 'blorange' que se convirtió en tendencia el año pasado y combinaba el color anaranjado con destellos rubios –el de Dulceida es más oscuro–, y el 'strawberry blonde', que es un cobrizo más potente. "Me gusta tanto que a lo mejor cuando me retoque raíces me lo aclaro un poco más", explicaba Dulceida en sus stories tras enseñar el nuevo aspecto de su cabello.