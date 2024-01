Julia Roberts estrena cambio de look con flequillo en la Alta Costura de París

Los desfiles de la Alta Costura de París siempre son el escenario perfecto, no solo para disfrutar de las nuevas tendencias en materia de moda, sino también para poder ver a nuestras celebrities favoritas en el front row con estilismos de ensueño y, de vez en cuando, llevarnos alguna que otra sorpresa con un cambio de look. Pues eso es precismente lo que vivimos ayer con Julia Roberts, que acudió al desfile de Jacquemus Les Sculptures en París con un nuevo look con flequillo de lo más favorecedor.