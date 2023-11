Julia Roberts se consolida como la auténtica reina del traje corto

Si has visto Pretty woman, seguro que tienes en mente el famoso vestido de lunares con el que Vivian se presenta a un torneo de polo o el diseño rojo con el que acude a disfrutar por primera vez de una noche en la ópera. Pero no son los únicos looks del vestuario de la película de 1990 que se han recreado hasta la saciedad. Hay uno que también ha sido versionado en multitud de ocasiones: el traje con bermudas.