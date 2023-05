El inolvidable vestido de lunares de 'Pretty Woman' está en Uniqlo por solo 12,90 euros

Han pasado 33 años desde que lo vimos por primera vez y no podemos olvidarle. Estamos hablando del vestido que Julia Roberts lució en la película que la convirtió en una estrella mundial, 'Pretty Woman', y que se ha convertido, al igual que ella, en un icono para millones de personas. Por ponerte en contexto por si no has visto la película, cosa casi imposible, todo empieza cuando Vivian Ward (Roberts) tiene que acudir junto a Edward Lewis (Richard Gere) a un torneo de polo y mostrarse como una dama refinada y elegante. Marilyn Vance, la diseñadora del vestuario de 'Pretty Woman', contó años más tarde que para recrear un look a la altura, buscó un tejido en unos almacenes de moda. ¿El resultado? Un vestido de lunares con una sintonía cromática a dúo en marrón y blanco y que se convirtió en todo un acierto.