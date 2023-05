6 vestidos que serían perfectos para la graduación de la princesa Leonor

No hay duda de que uno de los estampados más sencillos de defender y elegantes al mismo tiempo es el de flores. Aunque el armario de la princesa Leonor está más bien protagonizado por prendas lisas, en alguna ocasión la hemos podido ver con algún estilismo estampado. Este vestido de Polin et Moi no solo nos ha convencido por las tonalidades que incorpora, sino también por su falda plisada, su escote de pico y sus mangas. Una prenda muy sutil y elegante.