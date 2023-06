El recadito de Julia Roberts a Pep Guardiola

"Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Jordan y Woods son mis ídolos por obvias razones, y Julia Roberts, también. Julia Roberts vino a Manchester hace unos años y no en 1990, cuando el señor Alex Ferguson ganaba títulos y más títulos y más títulos. Ella vino después, cuando nosotros éramos superiores al Manchester United, hace cuatro o cinco años, pero fue a visitar al Manchester United y a nosotros no vino a vernos. Así que aunque ganara la Champions League, no me compararía con ellos porque Julia Roberts, mi ídolo, no nos visitó", aclaró Guardiola con una medio sonrisa, subrayando la "desilusión" que sufrió entonces. "Teníais que saberlo", inquirió.