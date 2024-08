¿Por qué deberías incluir antioxidantes en tu rutina cosmética de noche? Los dermatólogos te lo explican

En cosmética, los antioxidantes se han consolidado, por derecho propio, como los mejores aliados de nuestra piel durante el día, especialmente en verano. Son los ingredientes estrella de las rutinas de belleza estivales, ya que, junto con los fotoprotectores, refuerzan la estrategia defensiva de la piel frente al aluvión de radicales libres que la atacan desde todos los flancos. Incluir en nuestra rutina diaria un cosmético con vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, resverastrol o astaxantina, entre otros antioxidantes, es un gesto que hemos interiorizado antes de pisar la playa. Lo tenemos claro: los antioxidantes ayudan a la piel a protegerse de la mala influencia del sol. Sin embargo, su función no se limita solo a esto, porque son muchas las situaciones en las que la piel debe ponerse a la defensiva. “Los antioxidantes combaten la acción de los radicales libres producidos durante el día, principalmente por el sol, pero también por otros factores como la contaminación, el estrés o la dieta. Al combatir estos radicales libres actuamos evitando el estrés oxidativo que ejercen en las células y el fotoenvejecimiento asociado a ello”, comenta la doctora Rosa del Río, especialista en dermatología clínica y estética y colaboradora de IT Cosmetics.