El espectacular cambio de look de Julia Roberts que copiarán las mujeres de más de 50 años este verano

El colorista que se ha encargado de ello, Kadi Lee, del salón de belleza Highbrow Hippie, compartió algunas claves en su cuenta de Instagram: "Los cambios drásticos de color pueden ser bastante estresantes para un colorista, pero con los años he desarrollado un enfoque tranquilo y metódico que (finalmente) me da el resultado natural y realista que necesito, manteniendo el cabello fuerte y sano (¡la parte más importante!). El consejo más importante: hazlo con cuidado y en varias sesiones. No te dejes presionar por las fotos drásticas y poco realistas del antes y el después en Instagram. Esas fotos no reflejan las docenas de horas de trabajo, y a menudo están muy editadas. En la vida real, las cosas llevan su tiempo. Visualiza realmente tu resultado final, y lenta y deliberadamente pinta tu camino hasta allí."