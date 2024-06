Balayage invertido, la tendencia para disimular las canas a partir de los 40 años que arrasa este verano

Este método no solo ayuda a disimular las canas, sino que también ofrece un look moderno y sofisticado. Una tendencia que triunfa tanto en rubias como en morenas y que es perfecta si estás pensando en un cambio de look radical, ya que el balayage invertido se hace con la misma técnica que las balayage de siempre, creando contraste, pero con la diferencia de que lo que se tiñe es la parte interna del cabello. De esta forma, ayudan a combinar las canas con otros tonos para disimularlas, lo que ha hecho que celebrities como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Sarah Jessica Parker ya se hayan enamorado de esta técnica.