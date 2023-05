Este es el autobronceador hidratante que recomiendan los farmaceuticos con el que le perderás el miedo a los parches naranjas

Los expertos recomiendan tomar el sol 10 minutos al día como mucho, lo justo para recoger la vitamina D que necesita nuestro cuerpo. Está claro que con este tiempo muchas no pueden conseguir la piel broceada que tanto ansían pero no teneos de qué preocuparos. Las alternativas para no tener que maltratar tu piel de esta forma no son pocas y hoy te traemos unas cuantas.