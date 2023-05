Los 2 productos de Lefties, para el maquillaje de graduación

Para ocasiones especiales buscamos un make up (un poco) más elaborado de lo habitual. Pero eso no quiere decir que las técnicas deben ser complicadas y de auténtica profesional. Hemos aprendido que hasta un maquillaje de invitada puede estar estrechamente basado en una técnica reducida y sencilla. ¿Es posible? Claro que sí. Y, de hecho, un maquillaje especial que sea un completo ganador no requiere de mucha complicación ni de muchos productos. Solo de tener las mínimas herramientas para alcanzar los resultados esperados. ¿Graduación a la vista? Estos son los productos para crear un maquillaje ‘top’ rápido y eficaz.