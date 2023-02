Así debes maquillarte todos los días para eliminar tus ojeras

La importancia de elegir un buen corrector que se adapte a nuestro tono de piel es igual que la de aplicarlo con una buena técnica. Aunque estamos acostumbradas a aplicar los correctores o productos anti ojeras por toda la zona del párpado inferior, has de saber que lo correcto es incidir solo en la zona oscura, es decir, en la propia ojera y no alrededor de ella. Lo mejor para aplicarlo será utilizar tu dedo anular o una esponja, pero siempre a toquecitos y no extendiendo el producto. Además, se recomiendo elegir un corrector fluido y que su tonalidad sea solo un tono más claro que el de tu piel, no elegir uno excesivamente blanco porque sino conseguiremos el efecto contrario.