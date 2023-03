Si Zara dice que los vestidos de malla se llevan con vaqueros es que debes seguir esta tendencia

Existen cientos de combinaciones, pero no se debe caer en el error de lucir tanto pantalones como faldas ajustadas o elásticas. Siempre es mejor optar por bajos con aberturas, tamaños 'maxi' y ropa holgada. Otro de los trucos que proponemos para dar con la combinación ganadora es el de combinar colores y estampados. Un look monocromático puede que no te termine de encajar (aunque hemos encontrado el conjunto de Zara de raya diplomática que va a hacer que te decidas por ello), de modo que siempre es buena opción elegir estampados florales, geométricos u 'animal print' sobre colores homogéneos y básicos.