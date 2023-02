Llámalo cazadora vaquera o bomber, pero necesitamos la nueva chaqueta que Amelia Bono ha fichado en Zara

Las imágenes que ha compartido Amelia a través de 'Instagram Stories' no nos permiten ver con qué ha combinado este diseño, ni el pantalón ni el calzado ni siquiera las prendas que lleva debajo. En nuestro caso, cualquier elección es valida, desde un pantalón vaquero, emulando un look 'total denim' en tendencia esta temporada, a un clásico negro o uno con un color más especial. Y en cuanto a calzado, depende de la ocasión, un zapato plano puede ser perfecto, como también unas botas o unas zapatillas. Esta bomber denim combinada puede convertirse en un perfecto aliado para este 2023, no digas que no te lo avisamos...