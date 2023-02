El chaleco que ha agotado Instagram por Amelia Bono

Tratamos siempre de recrear looks de 'street style' con un único objetivo, lograr desprender 'estilazo' hasta con el look más sencillo. Porque hay días que nos gusta ir cómodas y crear looks sin pensar demasiado, pero también es verdad que eso no significa que no queramos dar con un outfit elaborado. ¿Y qué hemos aprendido del 'street style'? Que, efectivamente, las prendas que se eligen son importantes, pero también el cómo se eligen. De hecho, todo lo que sabemos es que podemos tener un armario muy básico que necesitaremos prendas especiales de abrigo.