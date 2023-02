Flechazo con el cárdigan de punto de Massimo Dutti que ha llevado Amelia Bono (que está agotado en todas las tallas)

La 'it girl' española ha convertido su 'feed' de Instagram en una constante fuente de inspiración gracias, en gran parte, a las publicaciones que comparte a diario dando detalle de sus looks. Y en las, de paso, deja ver su gran sentido del humor. Con este tipo de 'posts', la gran legión de seguidores que reúne puede tomar nota de las prendas que acaba de fichar y que son máxima tendencia, pero también de aquellas que conforman su fondo de armario, que ha convertido en auténticos comodines y recurre siempre que tiene la posibilidad. El cárdigan de punto gustoso y calentito de Massimo Dutti que protagoniza su último 'outfit' es un buen ejemplo. Lleva varios meses en su armario y tiene tantas posibilidades que Amelia no duda en optar por él a la hora de crear atractivas propuestas invernales.