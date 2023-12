Hemos encontrado en Zara las botas favoritas de las ‘influencers’

En cuestión de zapatos, en cuanto bajan las temperaturas, las botas son, sin duda, las absolutas protagonistas de nuestro guardarropa. Podemos decir que, además, no hay estilismo que se les resista. Por supuesto, entre las reinas del fondo de armario invernal hay diseños que podemos catalogar como básicos atemporales, pero sí que es cierto que se trata de uno de los calzados a los que más influyen las tendencias. Así, esta temporada, cuenta con imprescindibles como los diseños de inspiración ‘biker’ o los eternos botines con borreguito, al más puro estilo de la marca australiana UGG. Pero no son los únicos ‘must’ de la estación y, junto a ellas, triunfan también los modelos ‘over the knee’, los de espíritu militar o las botas con polainas. Lo más probable es que al leer esto te surja la duda de a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esas ‘polainas’. Pues bien, se trata de piezas que incluyen una especie de capa extra, que toman su nombre directamente del mundo ecuestre, ya que los jinetes utilizan este tipo de botas –altas y con una separación– para poder moverse cómodamente y que sus movimientos no se vean entorpecidos sobre el caballo.