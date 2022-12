Estos son los zapatos joya que cambiarán tus looks navideños para siempre

Estamos a tope con la creación de looks festivos de cara a la temporada navideña que nos espera a la vuelta de la esquina. Y aunque gran parte de nuestras ideas ya han sido ejecutadas, hay muchas otras que preferimos esperar hasta el último momento para coronar nuestros looks a otro nivel. De hecho, es que son esos pequeños detalles los que marcarán la diferencia y los que lograrán convertir un look en un impresionante 'lookazo'. ¿Por ejemplo? Lo que consiguen los zapatos joya que podemos encontrar en el mundo 'low cost'. ¿Todavía no los tienes? Ha llegado la hora.