¿En busca del look para tu cena de empresa de Navidad? Aquí van 5 ideas vistas en Instagram, ordenadas de más a menos atrevidas

Si no has tenido tiempo de currarte un buen look para la cena de empresa o simplemente prefieres ir a lo fácil, esta idea es para ti. Consiste en lucir un look básico (como un traje negro) y cederle todo el protagonismo a un complemento especial, ya sea unos zapatos joya, unos pendientes XL o un accesorio de pelo que marque la diferencia. La estilista Erea Louro es una auténtica experta en la materia.